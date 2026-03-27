XXIV-ят Национален фестивал на любителските камерни и кафе-театри бе открит днес в Свищов /ПРОГРАМА/

На Международния ден на театъра – 27 март, в Свищов бе даден старт на XXIV-то издание на Националния фестивал на любителските камерни и кафе-театри.

Фестивалът официално беше открит от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев, под чиито патронаж традиционно се провежда културното събитие. В словото си кметът подчерта, че Свищов е белязан да бъде първи в много неща, сред които и основаването на Първото българско народно читалище, но именно тук на 1 февруари 1870 г. се е състояло и първото театрално представление “Многострадалната Геновева”, което е едно от многото неща, с които Свищов се гордее. Той пожела чудесно представяне на всички актьори, които ще излязат на сцената по време на двудневното културно събитие и ползотворна работа на многоуважаемото жури.

Секретарят на Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” Геновева Танчовска подчерта, че тазгодишното издание на фестивала е посветено на 170-годишнината от основаването на Първото българско читалище и началото на общонародното читалищно дело; 190 години от рождението на Теодосий Икономов, автор на първото българско драматично произведение и комедията “Ловчанският владика”; 185 години от рождението на Игнат Иванов – преводач на Гоголевата комедия „Женитба” (ръкописът “Сватбата” за Свищовския театър); и 155 години от написването на “Добродетел и злоба”, на Димитър Шишманов, която е първата пиеса, написана за жени.

Г-жа Танчовска разказа дългогодишната история на фестивала, който води началото си от есента на 1998 година и съобщи имената на тричленното жури с председател – Любомир Бъчваров, известен български актьор, и носител на множество награди; и членове – Кирил Ангелов, актьор от Велико Търново и Розин Чапанов, режисьор от Свищов. Тя поясни също, че всички театрални състави ще получат грамоти за своето представяне, а след това ще проведат събеседване с журито, за финална оценка.

Програмата започна с пиесата „Пет жени в еднакви рокли” от Алън Бол, в изпълнение на Драматичен театър при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856″, гр. Свищов, постановка на Митко Рупов.

Театралните постановки в днешния и утрешен ден продължават при следния ред:

15.00 часа

Младежки театър „Алтернатива” при НЧ „Напредък – 1869″, гр. Г. Оряховица

представя: „Автостоп” по Иван Радоев

постановка: Георги Василев

16.30 часа

Драматичен театър при НЧ „Христо Ботев 1884″, гр. Ботевград

представя: „Деца на света” от Стефан Цанев

постановка: Николай Найденов

18.15 часа

Театрална студия към Театър „А’парт” – гр. Пловдив

представя: „Вътрешно горене” по пиесата „Петрол” от Иван Радоев

постановка: д-р изк. Сашо Петков

28 март (събота)

10.30 часа

Театър „Трявна” при НЧ „Пенчо Славейков 1871″, гр. Трявна

представя: „Гурбетчии” от Мате Матишич

постановка: Никола Узунов

11.45 часа

Самодеен театър при НЧ „Трудолюбие – 1884″, гр. Бяла

представя: „Свекърва” от Антон Страшимиров

постановка Кремена Славова

14.00 часа

Камерен театрален състав при НЧ „Развитие – 1870″, Севлиево

представя: „Време за лешояди” от Милка Балинова

постановка: Атанас Дончев

16.00 часа

Театрална формация „Илинден”, Асоциация „Малката България в централна Италия”, Перуджа, Италия

представя: „Петелът” по текстове на Чудомир

постановка Любомир Колаксъзов

18.30 часа

Награждаване и закриване на фестивала

Посочените часове за начало на постановките са ориентировъчни.

Възможни са промени.