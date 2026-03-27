XXIV-ят Национален фестивал на любителските камерни и кафе-театри бе открит днес в Свищов /ПРОГРАМА/
На Международния ден на театъра – 27 март, в Свищов бе даден старт на XXIV-то издание на Националния фестивал на любителските камерни и кафе-театри.
Фестивалът официално беше открит от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев, под чиито патронаж традиционно се провежда културното събитие. В словото си кметът подчерта, че Свищов е белязан да бъде първи в много неща, сред които и основаването на Първото българско народно читалище, но именно тук на 1 февруари 1870 г. се е състояло и първото театрално представление “Многострадалната Геновева”, което е едно от многото неща, с които Свищов се гордее. Той пожела чудесно представяне на всички актьори, които ще излязат на сцената по време на двудневното културно събитие и ползотворна работа на многоуважаемото жури.
Секретарят на Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” Геновева Танчовска подчерта, че тазгодишното издание на фестивала е посветено на 170-годишнината от основаването на Първото българско читалище и началото на общонародното читалищно дело; 190 години от рождението на Теодосий Икономов, автор на първото българско драматично произведение и комедията “Ловчанският владика”; 185 години от рождението на Игнат Иванов – преводач на Гоголевата комедия „Женитба” (ръкописът “Сватбата” за Свищовския театър); и 155 години от написването на “Добродетел и злоба”, на Димитър Шишманов, която е първата пиеса, написана за жени.
Г-жа Танчовска разказа дългогодишната история на фестивала, който води началото си от есента на 1998 година и съобщи имената на тричленното жури с председател – Любомир Бъчваров, известен български актьор, и носител на множество награди; и членове – Кирил Ангелов, актьор от Велико Търново и Розин Чапанов, режисьор от Свищов. Тя поясни също, че всички театрални състави ще получат грамоти за своето представяне, а след това ще проведат събеседване с журито, за финална оценка.
Програмата започна с пиесата „Пет жени в еднакви рокли” от Алън Бол, в изпълнение на Драматичен театър при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856″, гр. Свищов, постановка на Митко Рупов.
Театралните постановки в днешния и утрешен ден продължават при следния ред:
15.00 часа
Младежки театър „Алтернатива” при НЧ „Напредък – 1869″, гр. Г. Оряховица
представя: „Автостоп” по Иван Радоев
постановка: Георги Василев
16.30 часа
Драматичен театър при НЧ „Христо Ботев 1884″, гр. Ботевград
представя: „Деца на света” от Стефан Цанев
постановка: Николай Найденов
18.15 часа
Театрална студия към Театър „А’парт” – гр. Пловдив
представя: „Вътрешно горене” по пиесата „Петрол” от Иван Радоев
постановка: д-р изк. Сашо Петков
28 март (събота)
10.30 часа
Театър „Трявна” при НЧ „Пенчо Славейков 1871″, гр. Трявна
представя: „Гурбетчии” от Мате Матишич
постановка: Никола Узунов
11.45 часа
Самодеен театър при НЧ „Трудолюбие – 1884″, гр. Бяла
представя: „Свекърва” от Антон Страшимиров
постановка Кремена Славова
14.00 часа
Камерен театрален състав при НЧ „Развитие – 1870″, Севлиево
представя: „Време за лешояди” от Милка Балинова
постановка: Атанас Дончев
16.00 часа
Театрална формация „Илинден”, Асоциация „Малката България в централна Италия”, Перуджа, Италия
представя: „Петелът” по текстове на Чудомир
постановка Любомир Колаксъзов
18.30 часа
Награждаване и закриване на фестивала
Посочените часове за начало на постановките са ориентировъчни.
Възможни са промени.