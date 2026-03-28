Осем гола видя публиката в Мездра на мача между местния „Локомотив“ и „Янтра“ /П. Тръмбеш/ от 15-ия кръг на Северозападна Трета лига. Тръмбешчани водеха с 0:2 до почивката, но загубиха с 5:3 през втората част.

Противно на крайния резултат, домакините не започнаха добре и съперникът ги наказа. Николай Георгиев и Момчил Кузманов вкараха съответно в 4-а и 41-ата минута и доведоха резултата до 0:2.

В началото на втората част Васил Калоянов върна интригата с попадение за 1:2. Малко след това Сергей Георгиев изравни. После набързо Браиан Асенов и Валдемар Лашков направиха обрата, бележейки в 62-а и 67-ата минута.

Калоянов се разписа втори път в 83-ата минута и доведе нещата до 5:2, а в 88-ата Любомир Генчев фиксира окончателното 5:3.

