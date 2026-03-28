Бойко Борисов пред стотици във Велико Търново: „Върнахме в България загубени 4 млрд. лева – това е ГЕРБ”

Препълнена зала посрещна лидера на ГЕРБ и листата на ГЕРБ-СДС в старопрестолния град

Препълнена зала с над 700 великотърновци – симпатизанти и съмишленици на ГЕРБ-СДС, посрещна лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във Велико Търново. В старата столица бе представена листата на коалицията за предсрочните парламентарни избори на 19 април с водач проф. д-р Костадин Ангелов. А за постигнатото досега и за приоритетите пред България говориха Бойко Борисов, Росен Желязков, Томислав Дончев, Делян Добрев, кметът на В. Търново и председател на Сдружението на общините Даниел Панов и проф. д-р Костадин Ангелов.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов акцентира върху един от най-знаковите успехи на правителството на Росен Желязков – спасените пари по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Върнахме в България загубени 4 млрд. лева – това е ГЕРБ! В отбранителната индустрия – довели сме най-голямата оръжейна компания в Европа, преговаряме за трети завод. Чувам – партиите щели да правят много с изкуствения интелект. 2017-а година Томислав Дончев дойде с един професор от Цюрихския университет и в момента INSAIT институтът е един от водещите в света. А партията „Пътят на Копринката“ обещава на българите какво ще прави в тази сфера. Мили мои, ние сме на водещо място в света, това сме го направили ние“, подчерта Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че обикновено не се занимава с другите партии, но когато нападат ГЕРБ, не може да се мълчи. „Като отиде Радев във Варна какво ще покаже? Нищо. Копринката какво ще покаже? Нищо. Асен Василев какво ще покаже. Всичко направено там е от ГЕРБ. Длъжни сме да им отговорим на лъжите, каза още Борисов.

„ПП и ДБ друго не могат, освен да работят със “свое МВР”, както Асен Василев казва. Много ми е интересно защо викат нашите кметове и им казват да не се занимават с политическа дейност. Дали са викали и мандатиносителя на Радев – кмета на Кричим? Дали са викали и Терзиев? Това са честните им избори с тяхното МВР. Те така разбират демокрацията – тяхно МВР, арести и тормоз. Но ако трябва да разпитат някой от техните хора, може и след 22:00 ч., с колата вътре, за да е по-удобно“, коментира лидерът на ГЕРБ. И апелира към медиите да проверят дали от МВР има писмо до Митниците, че си изтеглят екипите, които наблюдават акцизните складове и производства.

„Напомням на сегашното правителство на ПП-ДБ, че за една година кабинетът “Желязков” събра 14 млрд. лв. повече в бюджета от борбата с контрабандата и данъчните. Ако това писмо е вярно, трябва да обяснят защо го правят? Защото контрабандата ще удари тавана отново – на цигари и на месни продукти за предстоящите празници“, каза Борисов.

По думите му, в момента всичко е хаос. Избраният президент дезертира една година преди да му свърши мандата. Становището на европейския адвокат на СЕС по казуса с Андрей Гюров води ди вероятност всяко едно негово решение като премиер да е нелегитимно.

„Ще стане като при Кирил Петков, но това вече за тях си е практика. Те могат да правят всичко и на тях им е позволено. Сложиха вицепремиер по честни избори, за който излезе Европейската комисия и каза, че е махнат и има 5 години забрана, защото само от честни избори не разбира“, коментира още Борисов.

„Насадиха в обществото страх – проруските партии на Копринков и другите скачат, защото ще станем независими от руски газ. Вчера Радев от Варна казва: “Борисов иска в житницата Добруджа да добива шистов газ.” Абсолютна лъжа! Популисти, които си играят със страховете на хората. Същевременно след като подписаха Боташ, всеки ден по 600 000 евро отиват за джензитата в Турция. Аз знам как стана разбойническата приватизация и как направиха работещи заводи на скрап. Сега същите тия хора са дарители на партията на Копринката, защото не знам дали Радев някъде участва с името си в тази коалиция“, завърши Борисов.

На финала на изказването Бойко Борисов се обърна към хората с думите: „Да кажем на хората какво сме направили и как можем да надградим направеното“.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи онова, което отличава ГЕРБ от всички останали партии – направеното и резултатите.

„От нас хората искат и очакват решения на проблемите. Искат нови водопроводи. Искат улиците и пътищата да са асфалтирани, а блоковете – санирани. Магистралите в Северна България да са завършени. И се сърдят, когато всичко това става бавно“, коментира Даниел Панов. И попита – какво направиха шарлатаните от „промяната“ за четири години от 2021-а до 2025-а? Забиха ли един гвоздей в градовете и селата? Правителството на ГЕРБ и Росен Желязков рестартира държавата. Спасените пари от Плана за възстановяване днес се влагат в саниране на блокове, модерно улично осветление, в училища, детски градини, старчески домове, социални услуги, читалища, културни центрове. Програмата за общински проекти заработи така, както трябва – с механизъм и подсигурено финансиране, каза още Панов. И призова – стига вече рестарти. Нужна е силна подкрепа за ГЕРБ-СДС и мнозинство, което да решава проблеми, а не да ги замита, както се случва в момента с миризмите от „Кроношпан“ и със свлачището от крепостта Трапезица.

Водачът на листата на ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов акцентира върху приоритетното място на здравеопазването. Показателно е, че в листата за Велико Търново лекарите са петима.

„Нашата мисия с номер 15 има едно име: Дълголетие. Вече няма само да „лекуваме болести“ – ние ще управляваме здравето. Искамe българското дете да не влиза в болница, защото сме предвидили риска още в люлката“, коментира проф. Ангелов. И посочи още приоритети – подкрепа за ин-витро процедурите, за фелдшерите, за социалните услуги.

Дигитализацията на здравеопазването чрез изкуствения интелект е също водеща цел. Както в контрола на здравната каса, за да бъдат спрени всички пробиви. Така и за личното здраве – здравето трябва да бъде в телефона на всеки българин. „Вашият AI асистент ще ви напомня за преглед, ще следи пулса ви, ще ви казва кога има риск. Това е медицината на 21-ви век“, подчерта Костадин Ангелов.

Подкрепа за болниците и за младите лекари чрез тристълбовото финансиране, национална програма за специализации са други от приоритетите. „Обещаваме ви държавно управление, стъпило върху доказателствата, знанието и науката“, завърши проф. д-р Костадин Ангелов.

Росен Желязков припомни постигната през 2025-а година стратегическа цел – приемането на България в Еврозоната. Основа, която е изключително важна в днешните несигурни времена. И апелира – нека не се руши доверието в институциите, но и самите те да не рушат доверието в себе си. „Имаме задача – да осигурим достойна работа, да има растеж, и всичко това може да стане чрез реда, който ние от ГЕРБ ще гарантираме“, коментира Желязков.

Томислав Дончев също обърна внимание на постиженията на България във високотехнологичната област и посочи, че именно на това трябва да се базира икономическата и индустриална политика на страната – да произвеждаме скъпи и сложни неща – апаратура, техника, свързана с космоса.

А Делян Добрев заключи: „Достатъчно е само да се огледате и да видите всичко свършено през последните 15 години, как се промениха градовете, че сме членове на Шенген и еврозоната. Едните претенденти за властта са шарлатани, другите са без никакъв опит. Шансът България да продължи в правилната посока е ГЕРБ“.