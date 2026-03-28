Девойките до 16 години на „Етър ВТ“ с първа загуба през сезона

Девойките на „Етър ВТ“ до 16 години, които са настоящ шампион на страната, отстъпиха с 0:1 на „Лудогорец“, което бе и първата им загуба в първенството.

Двата отбора направиха равностоен мач, в който играта бе предимно между двете наказателни полета и положенията не бяха много. В 15-ата минута Лора Василева стреля от фаул, но вратарката на гостенките улови. Удар на Гергана Кретска от разградчанки пък бе париран безпроблемно от Жанета Живкова. Пет минути след почивката обаче Рафаела Илиева от „Лудогорец“ с далечен удар вкара единствения гол в мача за 0:1. После и Моника Бориславова със странична ножица стреля до гредата. „Етър ВТ“ можеше да изравни в най-чистата си ситуация, при която Теодора Димитрова излезе сама срещу вратарката Христова, която обаче успя да спаси.

Етърки са втори в класирането с 19 точки след „Пълдин“, който е с 21, но е изиграл и мач повече. В следващия кръг на 4 април е именно дербито „Пълдин“ – „Етър ВТ“.

„Етър ВТ“ W16: Жанета Живкова, Магдалена Димова, Румяна Огнянова, Дария Шопова, Йоана Иванова, Кристиана Ноева, Теодора Димитрова, Радост Илиева, Лора Василева, Паула Славова, Мелиса Минкова.

 

 

