Отлично качество на водата в река Янтра установиха ученици от Велико Търново

Единадесетокласници от “Американски колеж Аркус” се включиха в демонстрация за вземане и анализ на водни проби от река Янтра, проведена на Стамболовия мост във Велико Търново. Събитието беше посветено на Световния ден на водата 22 март и се осъществи по покана на Милка Асенова – главен експерт от РИОСВ – Велико Търново. Експерти от РИОСВ Велико Търново и Регионалната лаборатория запознаха учениците с контрола и мониторинга на повърхностните води и действията при сигнали за замърсяване. Те обясниха процеса на вземане и анализ на водни проби, а учениците, “въоръжени” с професионална апаратура – pH метър, кондуктометър и оксиметър, като сами измериха базови показатели на водата: pH, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост, температура на водата…

Получените резултати бяха сравнени с нормативните изисквания и показаха отлично състояние на водата в река Янтра за този период от годината.

Особен интерес предизвика и биологичният мониторинг, извършван от Регионалната лаборатория – вземане на проби и тяхното последващо изследване.

Следваща стъпка в съвместната работа ще бъде посещение на лабораторията, където учениците ще се запознаят отблизо с методите и средствата за анализ.

В демонстрацията участваха: Цветелина Живкова – старши експерт, и Пламен Ленов – главен експерт в Регионална лаборатория – Велико Търново. Участваха и преподавателите по биология и по “Човекът и природата” Семиха Мехмедова и Симона-Тереза Недкова.