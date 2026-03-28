Попадение на Кристиян Иванов остави „Академик“ начело в класирането на Северозапад

С гол на Кристиян Иванов „Академик“ /Свищов/ пречупи силно играещия тази пролет тим на „Бдин 1923“ /Видин/ с 1:0 и остана начело в класирането и след 15- я кръг в първенството на Северозападната Трета лига. Мачът започна с натиск на „студентите“, които още в първите минути организираха атака след атака, но не успяха да открият резултата, пише Актуарно Свищов. Добри възможности се откриха пред Благовест Ленков и Петър Петров, а удар с глава на Кристиян Иванов премина встрани от вратата. Именно той, отново с глава след центриране от корнер в 20-ата минута, бе близо до попадение, но топката мина на сантиметри от целта.

По-агресивната и настойчива игра на домакините все пак даде резултат в 37-ата минута. Тогава хубава атака на свищовлии премина през завърналия се в състава Димитър Николов, който хитро изведе Кристиян Иванов очи в очи с вратаря, а голмайсторът не сгреши и вкара за 1:0.

В заключителните минути на първата част прецизно изпълнен пряк свободен удар от Митко Русанов разтресе напречната греда, а малшансът лиши домакините от второ попадение преди почивката.

И през втората част „Академик“ започна по-силно и наложи натиск. В 53-ата минута домакините бяха близо до нов гол след отлична атака по десния фланг. Само минута по-късно далечен удар на Петър Петров от около 25 метра също срещна напречната греда на видинчани. Футболистите от Свищов продължиха да бъдат по-настойчивият и по-опасният отбор, но така и не успяха да материализират превъзходството си с второ попадение.

Въпреки това, тимът стигна до изключително важни три точки в битката за първото място.

В следващия кръг „Академик“ гостува на „Янтра“ (Полски Тръмбеш) на 4 април от 17:00 часа. Именно тимът на Янтра“ бе на крачка да поднесе изненада в кръга, след като водеше с 2:0 на почивката срещу „Локомотив“ (Мездра), но домакините реализираха четири гола през второто полувреме и останаха с по 40 точки на върха в класирането със свищовлии.