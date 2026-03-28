С гол от дузпа на Йордан Йорданов павликенчани си тръгнах с трите точки от Велико Търново

Загуба с 0:1 претърпя вторият отбор на „Етър ВТ“ от ОФК „Павликени“ в среща от 15- я кръг в първенството на на Северозападната Трета лига.

Двата отбора направиха интересен мач на изкуствения терен „Трифон Иванов“, с много положения, заряд, картони… До почивката „виолетовите“ атакуваха по-често, докато гостите залагаха на контри, но с по-чисти положения. В 17-ата минута Кристиян Дечев се откъсна сам, но би във вратаря. „Етър ВТ2“ отговори с опасен удар на Антони Ангелов след центриране от корнер, който бе спасен. Хубава триходова комбинация на павликенчани завърши с изстрел на Ростислав Данчев до гредата, после и Александър Краев отправи опасен удар, уловен от Христов. За етърци отново след центриране от корнер Калоян Ненчев стреля, но слабо и вратарят улови.

Домакините натиснаха през втората част и първо опасен изстрел на Рафаел Чолаков срещна пред голлинията тялото на защитник, Боян Вълчев също отправи хубав удар.

В 65-ата минута Кристиян Дечев от гостите получи втори жълт и червен картон. С човек повече домакините натиснаха съперника в наказателното му поле и създаде куп положения. Шут на Петър Петров бе изваден от Йордан Ников, Байдаков с глава стреля до сглобката, а в 83-ата минута страхотно меле завърши с удар в гредата на ОФК „Павликени“.

В 84-ата минута обача последва контраатака и игра с ръка на бранител в пеналта, довела до дузпа за гостите. Капитанът Йордан Йорданов стреля хладнокръвно от бялата точка за 0:1. И пак до края се игра само пред вратата на гостите – Ивайло Чапкънов би до гредата, после Калоян Ненчев опасно насочи топката, но Ников спаси. Красива задна ножица на Димитър Байдаков в добавеното време също бе отразена и ОФК „Павликени“ си тръгна с трите точки.