Три златни и един бронзов медал за великотърновските таекуондисти от международния турнир „Рамус София Опън“

В столичната зала „Асикс Арена“ се проведе 13-то издание на международния турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София Опън“. От старта си през 2014 година турнирът бележи значителен ръст, като тази година бе отчетен рекорден интерес – над 1100 участници от 13 държави.

Великотърновските таекуондисти, водени от треньора Пламен Николаев отново показаха, че мястото им е сред най-добрите, след като записаха впечатляващо представяне. Със 7 състезатели в надпреварата, отборът от старата столица се отличи със значителен успех, завоювайки 3 златни и 1 бронзов медал срещу силна конкуренция от страната и чужбина.

При кадетите в категория (до 65 кг.), Владислав Иванов се пребори за бронзовото отличие, но липсата на опит го остави на по-ниското стъпало на почетната стълбица.

В същата категория Никола Денчев не успя да стигне до медалите, но остави отлични впечатления, изправяйки се срещу опитен съперник с черен колан (II-ри Дан), като успя да го затрудни и не му отстъпа лесно победата.

При по-малките състезатели Явор Туртев (Деца II-ра група, до 52 кг.) показа увереност и отлична техника, които му донесоха заслужено златния медал.

Със също толкова силно представяне се отличи и неговия брат – Огнян Туртев при (кадети до 61 кг.), който наложи контрол в срещите, както и показа значителна увереност и подобрение в играта си, като по този начин се изкачи до върха на почетната стълбица.

Безапелационна бе и дебютантката – Вероника Кавлакова (кадети до 55 кг), която след серия от категорични победи стигна до финала и го спечели с убедителна точкова разлика, затвърждавайки доминацията си в категорията.

Другият дебютант – Северин Кавлаков (юноши до 63 кг) не успя да се класира за медалите, но демонстрира добра игра и увереност, които дават сериозна заявка за бъдещи успехи.

Рая Чейрекова (кадети, до 41 кг.) този път остана извън почетната стълбица, като липсата на опит в новата категория се оказа решаващ фактор.

“С постигнатите резултати великотърновските таекуондисти не просто добавиха нови отличия към актива си, а ясно заявиха посоката към която се стремят. Комбинацията от дисциплина, постоянство и правилна подготовка започва все по-осезаемо да дава своите плодове, а младите състезатели трупат безценен опит срещу сериозна конкуренция.

Представянето в София е поредното доказателство, че в старата столица се изграждат спортисти с характер и шампионско мислене. Ако темпото на развитие се запази, успехите от този турнир ще са само началото на още по-големи постижения, които предстоят на национално и международно ниво. Велико Търново все по-уверено се утвърждава като фактор в българския спорт, а заявката за бъдещето вече е направена”, коментира треньорът Пламен Николаев.