“Левски” /Лясковец/ победи “Ботев- Дебелец” с 4:0 в среща от 12- я кръг в първенството на Елитната областна футболна група и се укрепи на трето място в класирането.

През първото полувреме домакините имаха превес и контролираха повече топката. Гостите не успяха да противодействат на скоростта на Бисер Алексиев, който в 12- ата минута надбяга последния в защитата им, остана сам срещу излезлия да го пресрещне вратар и с плътен удар от въздуха откри резултата. В 24- ата минута отново Бисер Алексиев се пребори за топка в центъра и след индивидуален пробив вкара за 2:0. След почивката дебелчани заиграха по-добре и се опитаха да създадат голови положения. В 73- ата минута обаче, в опита си да пресече остро центриране от дясното крило, Мартин Душков си отбеляза автогол за 3:0. Крайното 4:0 оформи Даниел Димитров в последните секунди на двубоя, ръководен от младия рефер Ивайло Бижев.

16-годишният горнооряховчанин дебютира успешно като главен съдия в Елитната областна група. Помагаха му опитните асистенти- съдии Милен Арабаджиев (Първа лига) и Борислав Борисов (Втора лига). Срещата на стадион „Михаил Алексиев“ в Лясковец бе наблюдавана от председателя на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново Камен Алексиев и Георги Давидов, ръководещ футболен съдия в елита и член на Инструкторския панел към БФС.