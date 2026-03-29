Хандбалистките на “Етър-64” загубиха домакинството на защитаващия титлата си ХК “Бяла” с 29:36 (14:19). Срещата в ДКС В. Левски бе от третия кръг в основната фаза на първенството на България по хандбал за жени. С успеха шампионките събраха 9 точки на върха на класирането и си осигуриха място в Суперфинала за титлата. Великотърновки са втори с 6 пункта.

“Виолетовите” преодоляха колебливо начало и изоставане от 1:5 и в 17-ата минута стигнаха до изравняване – 10:10. Последва серия от неточности за домакините, което позволи на “Бяла” отново да вземе преднина и да се оттегли на почивка с аванс от 19:14.

Гостенките продължиха да контролират двубоя след почивката, като в средата на втората част водеха с 29:21. Състезателките на “Етър-64” допуснаха над дузина грешки при подаванията и така и не успяха да съкратят пасива си.

Най-резултатна за шампионките днес беше Соня Богданова с 8 попадения, а по 7 пъти се разписаха Лидия Ковачева и Мелина Спасова. За “виолетовите” над всички беше Александра Замишляк с 14 гола. Силен мач направи и вратарката Деси Николова.

В другата среща от кръга ХК “Свиленград” надделя над “Академик ПУ” с 29:21 (15:6) и постигна първи успех в основната фаза на шампионата, като с 3 точки заема третото място. Пловдивчанки са четвърти без актив.