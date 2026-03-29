Отборите на “Ударникъ Б” и „Дунав Русе 2016” очаквано се класираха на полуфинала в първенството на ББЛ „Б” група „Център”. Четвъртфиналните срещи- реванш се проведоха в баскетболната зала на Спортен комплекс „Ивайло”, която бе домакин и на първите плейофни мачове.

Във великотърновското дерби „Ударникъ Б” постигна нова победа над „Гочита” този път със 119:63. Първото полувреме завърши 57:22 за юношите от школата на БК „Етър- 49“. Опитните им съперници взеха третата четвъртина с 22:24, но силите им бяха до тука, като в четвъртата баскетболистите на Ивайло Стоименов бяха категорични- 40:6.

Даниел Боев и Найден Найденов бяха най- резултатни за победителите, бележийки по 25 точки. 21 точки записа Радостин Папазов, 17 добави Радостин Борисов, по 11 борби спечелиха Найден Найденов, който записа дабъл- дабъл, и Ивайло Александров.

За отбора на „Гочита” Евгени Иванов взе 11 борби, Ангел Ламбев се отличи с 19 точки, Павел Мичев прибави 13.

„Дунав Русе 2016” също постигна втори пореден успех, като се наложи над другия тим от В. Търново „Перестройка” със 120:75, без да даде част на съперниците си /35:19, 26:24, 33:17 и 26:15/.

Стефан Нешков и Драгомир Нейков бяха най- точни в стрелбата за „Перестройка”, постигнайки по 24 точки. Със спечелените 15 борби Нешков записа дабъл- дабъл.

В другите две четвъртфинални двойки загубилите първите срещи се вдигнаха във вторите и доведоха нещата до трети мачове.

„Локомотив” /Горна Оряховица/ надделя над БДУ „Проф. д-р Асен Златаров” /Бургас/ с 94:87. Резултатите в отделните четвъртини показват оспорваният характер на двубоя- 30:15, 22:32, 26:18 и 16:22.Тони Прокопиев се отличи за горнооряховчани с впечетляващите 38 точки, по 14 точки прибавиха Цвятко Тръвнев и Светослав Байчев.

„Чардафон” /Габрово/ също изигра силен втори мач, взе реванш и победи „Дрийм тийм” /Троян/ със 104:77, запазвайки шансове за полуфинала.