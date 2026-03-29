„Етър ВТ“ победи дубъла на ЦСКА, Стелиян Добрев се отпуши с два гола

Отборът на „Етър ВТ“ победи с 3:1 втория тим на ЦСКА в среща за пъвенство на Втора лига. Под проливния дъжд на стадион „Ивайло“ си дадоха среща два състава, изградени изцяло от български футболисти.

Мачът започна с натиск на „виолетовите“, които до 10-ата минута вече бяха създали поне 4 положения, при които топката можеше да влезе в мрежата. Логичното се случи в 19-ата минута, когато Стелиян Добрев с кинжален удар от дистанция опъна мрежата на гостите – 1:0.

„Червените“ обаче реагираха бързо – в 27-ата минута Иван Тасев бе изпуснат отляво, проби и центрира към Илиан Антонов, който изравни. Етърци отговориха в 44-ата минута, когато след центриране отляво пак Стелиян Добрев се разписа, като засече топката в мрежата за 2:1. И втората част започна с „виолетов“ щурм. Георги Александров с мощен изстрел от фаул принуди вратаря да избива в корнер. За да дойде 51-ата минута, донесла и най-красивата голова атака – Атанас Атанасов проби и центрира отдясно, Тома Ушагелов технично пропусна топката към Стивън Стоянчов, който порази вратата на гостите за 3:1. Те отговориха с два удара покрай вратата, а в 64-ата минута останаха с човек по-малко. Абдула Кичуков, който вече висеше с картон, направи нов фаул и бе изгонен от рефера, като това можеше да стане и много по-рано…

Оттук до края мачът вече се доиграваше. В игра след дълго отсъствие за първи път тази пролет се завърна опитният халф Чавдар Ивайлов. А ЦСКА се размина с четвърти гол в 90-ата минута, когато юношата Петър Петров можеше да вкара и първото си попадение в професионалния футбол, но диагоналният му удар срещна гредата на вратата бранена от гостите.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Мартин Николов, Никола Борисов, Георги Александров, Атанас Атанасов (78 Росен Иванов), Виктор Василев (79 Костадин Белалиев), Ивайло Марков (79 Петър Петров), Стелиян Добрев (71 Чавдар Ивайлов), Стефан Трайков, Тома Ушагелов (71 Кристиян Величков), Стивън Стоянчов.