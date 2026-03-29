Иван Иванов: „Такава трябва да бъде Втора лига – с млади играчи, които имат талант и потенциал!“

„Това, което се случи миналата седмица в Плевен, беше нечуван и невиждан срам… Футболистите знаят какво направиха, аз също знам какви грешки съм направил и съм ги признал пред тях. Те също трябва да го признаят пред себе си. Извиняваме се на всички, свързани с „Етър“, за това покъртително лошо представяне. Не ги оправдавам, но пак ще кажа, че когато играем на такива терени, играта ни се нарушава. Надявам се в България да се оправят всички терени, за да дават предпоставка за развитие на футболистите.

Ето, днес стана динамичен футбол, поздравления и за ЦСКА за мача, който стана! Няма да говоря повече на тази тема, защото хората хейтят и казват“ този какво се прави на голяма работа“… Но запомнете: не оправим ли базите и стадионите, няма шанс да създадем футболисти! Имаме таланти, но нямат динамика на бавните терени, а футболът в момента е бързина плюс скоростна техника.

Днес имахме хубав съперник, беше ясно, че ще стане хубав мач! И двата отбора са с по 21-годишни футболисти. Такава трябва да бъде Втора лига – с млади играчи, които имат талант и потенциал! Както виждате, ние си играем нашата игра и когато теренът е хубав, до голяма степен тя се получава.

Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой. Не се притеснявах изобщо, още след мача в Плевен знаех, че ще подходят със стопроцентово отношение. Така че трябва да ги поздравим, но трябва да имат обица на ухото, че дори и на ужасни терени, не можем да си позволяваме да изглеждаме така“, коментира след победата над втория отбор на ЦСКА с 3:1 старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.