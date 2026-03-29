Попадение на Роймар донесе първа пролетна победа на “Локомотив”

С гол на Роймар горнооряховският “Локомотив” спечели с 0:1 гостуването на Спортист в Своге от 26- я кръг в първенството на Втора лига. Нападателят засече страхотно центриране на Георги Станимиров в 88- ата минута и изпрати топката в мрежата на домакините.

Успехът е първи за “железничарите” от началото на пролетния полусезон и съвпадна със завръщането на Сашо Ангелов начело на тима. С победата “черно-белите” се изкачиха до 10-ото място в класирането, докато “шоколадите” остават на предпоследната позиция. Мачът бе оспорван с възможности и пред двете врати. През първата част горнооряховчани диктуваха темпото, но не успяха да стигнат до голов удар.

В 64-ата минута Кевин Нага от състава на домакините се откъсна на добра позиция, но стреля в аут. Малко по-късно той центрира, но Васил Димитров пропусна с глава от близко разстояние.

В добавеното време пък Кристиян Иванов уцели гредата на бранената от гостите врата с шут извън пеналта.

“Локомотив”: Димитров, Аршев, М. Иванов, Георгиев, Райков, Атанасов, Пасков, Чакъров /45 Станимиров/, Роймар /93 Савов/, Симонс /85 Хрестов/, Д’Алмейда /69 Цачев/.

Снимка: https://sportist-svoge.net