Социалисти и антифашисти от две области отбелязаха 82 години от Балванската битка

Социалисти и антифашисти от областите Велико Търново и Габрово отбелязаха 82 години от епичната Балванска битка край едноименното село. Събитието уважиха зам.-председателят на НС на БСП Атанас Мерджанов, народният представител Мариана Бояджиева, кметовете на Павликени и Сухиндол инж. Емануил Манолов и инж. Пламен Чернев, кметът на Балван Недьо Георгиев, водачът на листата на „БСП – Обединена левица“ в област Велико Търново Михаил Михалев, антифашисти, кметове на населени места, както и кандидати за народни представители от двете области.

Атанас Мерджанов приветства присъстващите, подчертавайки, че БСП винаги е отстоявала идеалите си и е пазила паметта на загиналите в антифашистката борба. Според него именно по този начин лявата коалиция се отличава от останалите политически партии и затова ще бъде част от следващото Народно събрание като единствената, която ще отстоява леви политики.

Михаил Михалев припомни, че битката срещу фашизма е вечна и никога не трябва да спира. Той даде пример за фашистки прояви в днешно време и призова всички да не спират да бъдат бдителни. Той беше категоричен, че БСП в момента е партията, която има най-силна ценностна система. Михалев представи и водената от него листа с номер 5, а младежи разпънаха транспарант с надпис: “Никой не е забравен и нищо не е забравено”. Пред паметника бяха кандидатите за народни представители Йордан Дончев (102), Ирена Стасинопулу (103), Миглена Желязкова (104), Марио Иванов (106), Тихомир Тодоров (108), Стоил Георгиев (109), Симона Лазарова (113) и Елена Мачковска (114).

Кметът на Балван Недьо Георгиев, който всяка година се грижи за паметника, благодари на присъстващите, че пазят паметта и не подменят историята. Председателят на БАС в Горна Оряховица Павлинка Николова прочете стихотворението на Недялка Костова “Тихо стъпвайте”, посветено на Балканската битка, а поетът Георги Тонков подари на Михаил Михалев своя стихосбирка.

За настроението на всички се погрижиха група „Армейски звуци“ към НЧ „Напредък 1911“, с. Шемшево с ръководител Виолета Димова, певческа група „Пролет“ към НЧ „Светлина“ с ръководител Сафинка Илиева, Народен хор „Тодор Арнаудов“ към НЧ „Нива 1898“, село Балван, и група за руски песни “Золотое кольцо”с ръководител Стефан Бочуков към Клуб на пенсионера “Филип Тотю” – Горна Оряховица.

Героите от битката бяха почетени с едноминутно мълчание, венци и цветя.