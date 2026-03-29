Сребро и бронз за ШК „Етър“ от турнир в Нова Загора  

В Нова Загора се проведе турнир по ускорен шах “Загорец”. Състезателите бяха разделени в две групи: до 8 и до 14 години и играха в 7 кръга.

При най-малките Димо Петков от ШК “Етър” завоюва сребърен медал с 4,5 точки. Той бе лидер в турнира до петия кръг, като победи в пряка среща шампиона в състезанието. Нелепа загуба в 6-и кръг му отреди второто място.

Калоян Стоянов се състезава при 14-годишните. Той също завърши с 4,5 точки и спечели бронзов медал. В турнира участва и 9-годишният Николай Парашкевов, за който това е второ състезание.

