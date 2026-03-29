Стелиян Добрев: „На „Ивайло“ показваме съвсем друго лице и трябва да го пренесем за следващия мач в Сандански“

„Трябваше да реагираме след срамната загуба в Плевен. Както виждате, на „Ивайло“ показваме съвсем друго лице и трябва да го пренесем и за следващия мач в Сандански.

Смея да твърдя, че във Велико Търново няма отбор, който да ни е надиграл, и не мисля, че ще ни надиграе, ако продължаваме да се развиваме по този начин. Радвам се, че вкарах два гола, но аз съм тук, за да помагам с каквото мога да израстваме и да вървим нагоре.

Публиката ни е прекрасна! Просто няма какво да кажа, нямам думи за тях… Подкрепят ни и навън, а след загубата в Плевен и в това лошо време дойдоха. Само едно голямо „благодаря!“ и да ни продължават да ни подкрепят, а ние ще ги радваме с играта си!“, заяви халфът на „Етър ВТ“ Стелиян Добрев, който вкара два гола за победата с 3:1 над ЦСКА II.