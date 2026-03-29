Убийствени контри решиха мача в Царевец

„Изгрев 93“ /Царевец/ победи „Лозен 1924“ /Сухиндол/ с 5:1 в среща за първенство на Елитната областна футболна група. С успеха домакините, подкрепяни от около 200 зрители, дръпнаха с 8 точки на съперниците си в битката за второто място. Първото полувреме премина при натиск на гостите и убийствени контри на футболистите от Царевец, предопределили крайния изход.

Още в 6- ата минута, след грешка в отбраната на сухиндолци, Георги Гечев излезе сам срещу Васил Боев и вкара за 1:0.

Иван Шишманов възстанови равенството в 31- ата минута след разбъркване и неразчетено излизана на вратаря на домакините, като го прехвърли с глава за 1:1. В края на полувремето две контри на „Изгрев 93“ донесехо още два гола в мрежата на „Лозен 1924“.

В 43- ата минута пробив отляво завърши пас към Клоян Димитров, който овладя и стреля за 2:1. Веднага след това Цветомир Блажев покачи на 3:1, завършвайки нов бърз пробив този път през центъра на отбраната.

Калоян Димитров бе точен за 4:1 в 56- ата минута, при неуспешен опит за изкуствена засада на сухиндолци. Точно след час игра пък Милко Блажев вдигна на 5:1 и до края срещата се доиграваше. След загубата „Лозен 1924“ е на четири точки от третото място, което заема „Левски“ /Лясковец/, победил в 12- я кръг „Ботев- Дебелец“ с 4:0.