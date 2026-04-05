Девойките до 16 години на ХК “Етър-64” са зонални шампионки

БОРБА БГ 70 четения 0 Comments

Състезателките на “Етър- 64” се представиха отлично по време на зоналния финал, демонстрирайки високо ниво на подготовка, дисциплина и отборна игра. Великотърновските хандбалистки победиха “Нове” (Свищов) с 32:2 и “Бъки” (Габрово) с 28:23 и са зонални шампионки. На второ място се класираха габровки, трети са свищовлийки.

Най-добър вратар на Зона “Мизия” стана Александрина Стефанова, най-полезен състезател е Марина Стаменкова, голмайстор – Криста Балабанова, призът за най-добър защитник взе Виктория Белчева.

“Поздравления за всички състезателки за постигнатите резултати и достойното представяне. Отборът показа отличен колектив, спортен дух и заслужено зае първото място!”, коментира старши треньорът Миглена Христова.

