Арх. Йордан Терзийски: „Корупцията се бори с реални действия, а не с празни приказки“

„Корупцията може да бъде унищожена само с работещи институции и личности, които са доказали, че имат знанията и волята да проведат битката и няма да се поддадат на натиск. Устояхме на политическите репресии срещу наши кметове и общински съветници, които без присъди лежаха месеци наред в арестите. Устояхме на медийните атаки и грозните манипулации, целящи да убият енергията на протестите, с които ние, заедно с всички разгневени българи, успяхме да свалим корупционното правителство. Ще устоим и сега на прегрупирането на олигархията и ще довършим започнатото, като спрем безобразията в България“, заяви арх. Йордан Терзийски – водач на листата на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ за МИР 4 Велико Търново.

„Корупцията не трябва просто да се демонтира, за да бъде монтирана отново, както планира прегрупиращата се олигархия. Тя трябва да бъде изкоренена и унищожена. Българите заявиха ясно, че не искат Борисов и Пеевски във властта, не искат фалшиви герои спасители, а искат да живеят в свободна, справедлива и богата държава“, допълни арх. Терзийски.

„Продължаваме промяната – Демократична България“ залага на утвърдени професионалисти в листата си, които от години се борят за каузи както в Народното събрание, така и в Общинския съвет или в ролята си на граждански активисти.

След успеха на битката срещу завода за боклук край Павликени предстои борбата за чист въздух във Велико Търново. Инвестициите във ВиК инфраструктура, както и спирането на кражбите и течовете в системата ще гарантират достъпа до чиста вода в региона. Продължава работата и по местната гражданска инициатива за спасяването на сградата на Старата поща, която беше скандално ипотекирана за 40 милиона лева по времето на правителството на ГЕРБ, ДПС и патериците им. След похарчените пари за пътни ремонти и откраднатите в чували средства за магистрали е време да се потърси отговорност от виновните и да се изградят бързо и качествено приоритетните за Северна България АМ „Хемус“ и АМ „Русе – Велико Търново“.

Има консенсус в обществото да се предприемат категорични действия срещу безобразията и корупцията в държавата, като се преустановят злоупотребите с публичен ресурс от ГЕРБ и ДПС. За целта е нужна категорична подкрепа на изборите на 19 април за „Продължаваме промяната – Демократична България“ с номер 7 в бюлетината.