Баскетболният „Локомотив“ е на полуфинал в „Б“ група Център

„Локомотив“ /Горна Оряховица/ се наложи над БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“ /Бургас/ със 78:66 в решителния трети двубой от четвъртфиналната серия на „Б“ група Център.

Момчетата на Стоян Даракчиев показаха по-силна игра в подкошието, където отбелязаха 52 точки срещу само 36 за отбора на БДУ, от където дойде и разликата в резултата.

Тони Прокопиев остави на сметката си 23 точки, 3 борби и 2 асистенции. Фурууа Брендакс пък допринесе за успеха с 12 точки и 5 борби.

От другата страна Тодор Вълчев се отличи за БДУ с дабъл-дабъл от 18 точки и 12 борби, а с най-висок коефициент на полезно действие завърши Артем Палко, който записа 18 точки и 8 борби.

В другата четвъртфинална среща „Чардафон“ /Габрово/ направи страхотен обрат срещу „Дрийм тийм“ /Троян/ за успех с резултат 78:76 също в баскетболната зала на Спортен комплекс „Ивайло“.

Троянчани започнаха двубоя силно и натрупаха 14 точки преднина, като успяха да задържат водачеството си цели 36 минути. Баскетболистите от Габрово, обаче играха силно в заключителната част на срещата и стигнаха до победата.

Така на полуфиналите се офирмят двойките „Ударникъ Б“ /В. Търново/- „Локомотив“ /Г. Оряховица/ и „Дунав Русе 2016 “ /Русе/- „Чардафон“ /Габрово/. Победителите ще бъдат излъчени при размененот гостуване, като при равенство в победите ще има трети мач. Първите срещи са на 18 април.