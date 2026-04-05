Голям интерес и пълни зали чакат „Прогресивна България“ навсякъде във Великотърновска област

Жителите на Поликраище, Дебелец, Ресен, Никюп и др. знакови населени места недоволстват от партиите на статуквото. Серия от вълнуващи срещи, дискусии, препълнени зали и надежда за промяна белязаха предизборната кампания на „Прогресивна България“ през изминалата седмица. Хиляди жители на Великотърновска област имаха възможността да разговарят с кандидатите за народни представители от формацията на ген. Румен Радев.

Акцентът за членовете на листата бяха малките, но знакови населени места в общините Велико Търново и Горна Оряховица. Водачът на листата на „Прогресивна България“ проф. д-р Янка Тянкова , д-р Александър Узунов, Кристина Върбанова и Калин Тодоров отговориха на множество въпроси на жители на Поликраище. „Като юрист с трийсетгодишен преподавателски и практически опит, твърдя, че ситуацията в държавата може много бързо да се подобри, ако има воля и разум за това. А това, което според мен е много страшно и е завладяло държавата, се нарича некомпетентност.

Хора некомпетентни на всякакви постове – отгоре до долу, са завзели държавата“, заяви проф. Тянкова. Не е наложително на този етап да се оправдаваме с Конституцията, нито да призоваваме за свикване на Велико народно събрание, както мнозина твърдят, оправдавайки по този начин бездействието си, категорична бе проф. Тянкова.

„Да, тази Конституция не прилича на онази, която прие Великото народно събрание след възстановяване на българската държава – Търновската конституция, нито на новата ни Конституция от 1991 г. Вече не прилича на велика Конституция, защото я превърнаха в домова книга! С добавки, които накараха демократичния ни модел да не работи демократично. Действително Конституцията има нужда от промяна, но в момента основният проблем на държавата не е този.“ Най-важно е незабавно да започне конституирането на нов Висш съдебен съвет (ВСС), заяви водачът на листата с номер 21. Настоящият е с изтекъл мандат още преди четири години, посочи проф. Янка Тянкова и добави: „И главният прокурор е с изтекъл мандат. И Инспекторатът на ВСС е с изтекъл мандат. И председателят на ВАС е с изтекъл мандат. Не може да има органи – съдебни и държавни, с изтекли мандати от години, защото това опорочава демократичния модел. И ако се питате защо трябва да ви занимавам с Висшия съдебен съвет, ще отговоря простичко – всички граждани в страната това трябва да ги вълнува! Защото за да започне каквато и да е реформа в която и да е сфера на обществения живот, трябва силна, независима, некорумпирана съдебна система, в противен случай помощ отникъде няма да дойде“. Знакова победа на „Прогресивна България“ и квалифицирано мнозинство в бъдещия парламент ще дадат възможност да започнат така необходимите реформи.

Среща с граждани и симпатизанти проведоха и кандидатите за депутати в Дебелец. С емоционално обръщение я откри регионалният лидер на формацията Георги Чакъров, който е и втори в листата на „Прогресивна България“. Заедно с доц. д-р Диана Димитрова, адв. Александър Пенчев и Калин Тодоров той представи акценти от управленската платформа на формацията и отговори на множество въпроси, засягащи и самото градче.

Една от най-емоционалните срещи направиха кандидатите на „Прогресивна България“ в Ресен.

„Трябва да върнем нормалния начин на живот в държавата – този истински живот, когато ценностите бяха важни. Това заяви пред ресенчани водачът на великотърновската листа на „Прогресивна България“ проф. д-р Янка Тянкова. Заедно с нея в Ресен бяха и членовете на листата – Валентин Гечевски, Марин Богомилов, Александър Узунов, както и Теодор Пуйков, чиито корени са от най-голямото село в областта. Среща с жители на с. Никюп малко по-късно направиха и доц. д-р Диана Димитрова, д-р Александър Узунов и Теодор Пуйков.