Хандбалният “Локомотив” триумфира с Купа България при мъжете за втори път в историята си

В инфарктен финал горнооряховчани пречупиха тима на ХК “Шумен 61”

Представителният отбор на ХК “Локомотив” /Г. Оряховица/ завоюва втора Купа България в своята история. В драматичен финален двубой, съставът на Йордан Димитров се наложи над домакина на финалната четворка ХК “Шумен 61” и за втори път след 2022 година триумфира с трофея.

В спора за бронзовите отличия “Спартак” (Варна) надделя над “Фрегата” (Бургас) с 27:25.

Най-добър вратар на финалите стана Емилиян Стефанов от ХК “Шумен 61”. Най-полезен състезател е Здравко Славов от ХК “Спартак”.

Най-добър защитник е Николай Генов от ХК “Локомотив”, голмайстор стана Марио Марев от ХК “Фрегата” с 14 попадения.

На полуфинала “Локомотив” отстрани “Фрегата”(Бургас) с 30:23(18:15). В полуфиналната среща “железничарите” поеха инициативата от самото начало и до средата на полувремето водеха с 11:6. До края поддържаха комфортна преднина и се оттеглиха на почивката при резултат 18:15.

Втората част премина под диктовката на “локомотивци” които контролираха играта и заслужено победиха с 30:23. След последния съдийски сигнал състезателите на “Локомотив” посветиха победата на своя съотборник и стълб в отбора Николай Нейчев, който получи тежка контузия.

“Локомотив”: Любен Иванов, Йордан Попов, Петър Николов, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Михаил Пенев , Златомир Колев, Георги Маринов, Иво Иванов, Георги Кръстев, Николай Нейчев, Станислав Добрев, Любослав Димитров.