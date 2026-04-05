Иван Лесев отново с ключова роля за успех на козловчани

С два гола на Иван Лесев “Земеделец” /Козловец/ се наложи над третия в класирането „Левски“ /Лясковец/ с 2:0 в среща от 13- я кръг в първенството на Елитната областна футболна група.

Съперниците изиграха здрав мач, в който гостите потвърдиха възходящото си развитие тази пролет и създадоха доста проблеми на настоящия шампион и лидер в класирането на групата.

Мачът тръгна с натиск на домакините, който обаче бе париран спокойно, а отправените удари от дистанция минаха край целта. В 31- ата минута центрирана топка бе засечена с глава от Иван Лесев за 1:0.

Лясковчани влязоха във втората част по- атакуващо и опитаха да върнат попадението, но грешка при изнасянето на топката им коства втори гол. Бранител сбърка, подавайки неточно и за Лесев остана само да покачи на 2:0, с което се справи с лекота.

В заключителните секунди на двубоя Веселин Ангелов от „Левски“ получи втори жълт и червен картон, след като спря с нарушение обещаваща атака. Независимо от загубата лясковчани запазват третото място в класирането.

