Изправят на съд мъж, намушкал с нож и ограбил търновка

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Подсъдимият Димитър Б. К. е обвинен в това, че на 16 юни 2025г., във Велико Търново, ул. „П.Р. Славейков“ №20, направил опит умишлено да умъртви С. М. И. Посегателството е станало чрез нанасяне на удар с нож с дължина на острието 19 см в коремната област, с който осъществил прободно-порезно нараняване на предната коремна стена в лявата слабинна област с проникване в коремната кухина.

Деянието е довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота на потърпевшата.

Димитър Б. К. е обвинен и в това, че на същата дата е отнел сумата от 400 лева и дамско кафяво кожено портмоне на стойност 24 лева, всичко на обща стойност 424 лева, от нападнатата.

46-годишният извършител ще отговаря и за това, че на 17 юни 2025г. в Павликени, при условията на продължавано престъпление, на два пъти, използвал платежен инструмент – банкова карта, без съгласието на титуляра С. М. И. , като чрез АТМ устройство на ул. „Съединение“ №4, извършил транзакции – теглене на пари, на обща стойност 60 лв.