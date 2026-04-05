Оперетата „Царицата на чардаша“ се завръща с блясък и звездни солисти на сцената на великотърновския театър

Една от най-обичаните и играни оперети в света – „Царицата на чардаша“ от Имре Калман, се завръща триумфално на сцената на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“.

Почитателите на изкуството във Велико Търново ще имат привилегията първи да се докоснат до новия прочит на това заглавие по време на предпремиерата, която ще се състои на 7 април от 19 ч. в голяма зала на МДТ.

Шедьовърът на Калман присъства традиционно в репертоара на великотърновския театър, като последната му премиерна реализация бе през 2016 г. Сега екипът на МДТ подготвя нова мащабна продукция, чиято официална премиера ще бъде на 18 юли на откритата сцена на крепостта „Царевец“. Спектакълът е част от програмата на 11-ото издание на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“.

Режисьор-постановчик и автор на новата адаптация е утвърденият Николай Априлов, който обещава спектакъл, изпълнен с динамика, хумор и изтънчена естетика. Той обединява творческите си усилия с диригента маестро Ганчо Ганчев.

Над пресъздаването на визуалната магия на епохата чрез сценография и пищни костюми работят Радина Близнакова и Лилия Бабунова. Хореографията, която е ключов елемент в огнените унгарски танци, е дело на Татяна Янева, а за нейния пренос на великотърновска сцена е ангажирана Катя Богданова. В мащабната продукция участват солисти, актьори, оркестърът, хорът и балетът на великотърновския театър, превръщайки спектакъла в истински празник за сетивата.

В главните роли зрителите ще видят доказани имена и любимци на публиката. В образа на вариететната певица Силва Вареску ще се превъплъти звездата на Варненската опера Лилия Илиева-Михайлова. Ролята на влюбения княз Едвин е поверена на тенора Николай Моцов – солист на Държавна опера – Стара Загора. Образът на жизнерадостния Граф Бони Канчияну ще бъде представен от гост-солиста Велин Михайлов и Никола Попов. Специално участие в спектакъла взема и самият режисьор Николай Априлов, който влиза в ролята на княз Леополд фон Липерт-Вайлерсхайм. Звездния състав допълват Полина Петкова, Валерия Пейчева, Стефан Методиев, Милен Иванов и Виктор Терзийски.

Написана през 1915 г., оперетата „Царицата на чардаша“ на Калман бързо превръща своите мелодии в истински шлагери, отреждайки на гениалния унгарски композитор място сред най-значимите автори на неговото време. Казват, че няма минута, в която някъде по света да не звучи негова музика, а творбата му остава сред четирите най-играни оперети в историята, привличайки милиони почитатели в театралните зали.