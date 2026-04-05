Отец Славчо: Знакът на днешния ден е Христовият кеносис, което означава себеунижение

На днешния ден Иисус е възседнал осле, за да покаже на хората, че е дошъл да им служи, а не да ги управлява. Затова в едно от своите послания към учениците си той ги призовава да не бъдат началници, а слуги, които да служат на хората. Неслучайно той умива краката на своите ученици, за да им покаже смирението и себеунижението. В днешните времена има много примери за избора между злото и доброто, вярващите хора трябва да съумеят да направят правилния избор – службата в името на обществото и хората, посочи отец Славчо. Той припомни, че доброто се върши скришом. Както крием греховете, немощите и паденията, така трябва да крием и нашите добри дела, защото гордостта може да изплува, а това не помага на добрите дела, допълни той.

Стотици миряни изпълниха църковния храм на днешния християнски празник – Цветница. През тази година отново в сградата на неделното училище беше разкрит пункт за доброволно кръводаряване. Традицията е десетилетна и все повече желаещи се включват, посочи отец Славчо. Настоятелите на храма „Свети Николай“ през тази година ще отбележат 190 години от изграждането му. В строителството през 1836 година участва майстор Колю Фичето. В храма служат духовници, които са сред най-изявените борци за църковна независимост. Църквата се нуждае от основен ремонт, от няколко години е открита дарителска сметка, като нужната сума, за да започнат ремонтните и реставрационни дейности, е над два милиона евро. Набирането на средствата продължава.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова

