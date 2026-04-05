На стадиона в Сухиндол ОФК “Павликени” надигра гостуващия му “Ювентус 95” (Малчика) с 3:0 в среща от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. Домакините имаха пълно превъзходство и при повече концентрация в завършващата фаза на атаките можеха да вкарат още голове. Пламен Илиев даде тон за победата с попадение в 4-ата минута, а малко по- късно Мартин Ширтев уцели гредата на бранената от гостите врата.

Йордан Йорданов удвои с глава след центриране на Александър Краев секунди преди почивката. След нея футболистите на Димо Атанасов продължиха да доминират, но вкараха само още веднъж и то чак в самия край на срещата.

В 88-ата минута Ростислав Данчев заби третото попадение след асистенция на Пламен Илиев. Само за секунди по- късно Мартин Милков от гостите получи два жълти и червен картон за реплики към съдията. С успеха ОФК “Павликени” излезе на пета позиция с 23 точки, а в следващия кръг на 10 април гостува на “Локомотив” (Мездра).