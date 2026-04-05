С историческа възстановка припомниха Велчовата завера

Във великотърновското село Велчево на 4 април почетоха героите от Велчовата завера с историческа възстановка на събитията отпреди 191 години пред читалище „Светлина“.

Тя бе дело на сдружение „Памет и бъдеще“ от с. Цалапица към Национално сдружение „Единение“. А талантливите деца от „Търновче“ донесоха със себе си красотата на българския фолклор и допринесоха за настроението на празника.

Както всяка година, кметсткото наместничество добре се беше погрижило и за участниците в мемориалния и вело- и пешеходен поход „По стъпките на Велчовата завера” с грамоти, медали, сувенири и богата почерпка.

Велчо Атанасов – Джамджията е български революционер и организатор на Велчовата завера срещу Османската империя. Роден е около 1778 г. в с. Килифарево, а по-късно става един от най-успешните търговци в Търново. Получава прозвището си заради търговията със стъкло.

След Руско-турската война от 1828 – 1829 г., и особено с подписването на Ункярискелесийския договор през 1833 г., надеждата за близко освобождение на България с помощта на Русия се засилват. Започва подготовката на Велчовата завера.

Важен момент във въстанието трябвало да бъде завземането от бунтовниците на старата българска столица Търново, да се побие българското знаме на хълма Царевец и се провъзгласи „свободната българска държава“ начело с Велчо Атанасов като княз-губернатор. При успех на действията в Търновския край Велчо Атанасов е трябвало да остане като губернатор в Търново, а Иванаки Йонков е трябвало да замине и да вдигне народа от Ловеч до Видин и да се установи като губернатор на един от двата града.

В самото навечерие на бунта в началото на месец април 1835 г. еленският чорбаджия Йордан Кисьов извършва предателство. Турските власти действат светкавично и залавят ръководителите на въстанието. За изтръгване на признания за заговора турците подлагат на жестоки изтезания арестуваните бунтовници. Те се изправят достойно пред съда и на бесилката не издават никого, като по този начин спасяват мнозина заговорници от смърт.

Велчо Атанасов, Димитър Софиянлията, хаджи Йордан Брадата и Никола Гайтанджията са обесени в Търново на 4 април 1835 г.

