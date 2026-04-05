Съдят управители на дружество за неплатени 5,3 млн. лв. ДДС

Двама управители на дружество ще се изправят пред съда идната седмица за неплатен ДДС в огромни размери.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимите Иван А. И. и Иво Н. М. са обвинени в това, че за времето от 21.01.2008 г. до 13.04.2011 г., в гр. Велико Търново при условията на продължавано престъпление, в съучастие помежду си.

В качеството си на управители и представители на „Ивич“ ООД като извършители, лично и чрез посредствените извършители М. П. М., представител на ЕТ „М. М. – К.“ и Т. С. К., представител на ЕТ „К-К-Т.К.“ – наказателно неотговорни лица, избегнали за „Ивич“ ООД установяването и заплащането на данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди от м. януари 2008 г. до м. март 2011 г. в особено големи размери – 5 318 533,79 лева, чрез потвърждаване на неистина в справки-декларации по ЗДДС пред ТД на НАП, използване на документи с невярно съдържание – фактури и дневници за покупки и чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит по фактури в общ размер на 5 318 533,79 лева.

Веселина АНГЕЛОВА