понеделник, април 6, 2026
Последни:
Крими

Съдят управители на дружество за неплатени 5,3 млн. лв. ДДС

БОРБА БГ 235 четения 0 Comments

Двама управители на дружество ще се изправят пред съда идната седмица за неплатен ДДС в огромни размери.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимите Иван А. И. и Иво Н. М. са обвинени в това, че за времето от 21.01.2008 г. до 13.04.2011 г., в гр. Велико Търново при условията на продължавано престъпление, в съучастие помежду си.

В качеството си на управители и представители на „Ивич“ ООД като извършители, лично и чрез посредствените извършители М. П. М., представител на ЕТ „М. М. – К.“ и Т. С. К., представител на ЕТ „К-К-Т.К.“ – наказателно неотговорни лица, избегнали за „Ивич“ ООД установяването и заплащането на данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди от м. януари 2008 г. до м. март 2011 г. в особено големи размери – 5 318 533,79 лева, чрез потвърждаване на неистина в справки-декларации по ЗДДС пред ТД на НАП, използване на документи с невярно съдържание – фактури и дневници за покупки и чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит по фактури в общ размер на 5 318 533,79 лева.

 
Веселина АНГЕЛОВА

Вижте още

Двама непълнолетни запалили стопанска постройка в Стражишко

БОРБА БГ 328 четения 0

Криминалисти разкриха апаши, обрали бакалия и общински имот

БОРБА БГ 376 четения 0

Хулигани с по 100 лева глоба след лют скандал с търновка и полицаи

БОРБА БГ 270 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *