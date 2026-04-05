„Студентите“ взеха тежкия изпит в П. Тръмбеш и отново са еднолични лидери в класирането

“Академик” (Свищов) спечели с 4:1 гостуването на “Янтра” в Полски Тръмбеш в среща от XVI-ия кръг в първенството на Северозападната Трета лига. В регионалното дерби „студентите“ демонстрираха класа, характер и ефективност.

Гостите решиха мача още в началото. До 10-ата минута “Академик” вече водеше с 2:0 след попадения на Димитър Николов, който вкара с красив диагонален шут, и на Кристиян Иванов, забил гол с глава. Натискът продължи, а гол на Ивайло Милчев не бе зачетен. В края на полувремето Светослав Кръстев увеличи аванса до класическото 3:0 след разбъркване в наказателното поле.

След почивката “Академик” продължи да диктува темпото. Пропусната дузпа на Ивайло Милчев и още няколко положения не промениха развоя, а вторият гол на Кръстев направи резултата 4:0. В заключителните минути домакините стигнаха до почетно попадение чрез Тихомир Антонов за крайното 1:4.

В другия ключов двубой от кръга “Ком” (Берковица) изненада “Локомотив” (Мездра) с 4:2, което позволи на свищовлии да останат едноличен лидер в класирането с 43 точки.

Следващото предизвикателство пред тима е гостуване на “Партизан” (Червен бряг) на Разпети петък от 17:00 часа.