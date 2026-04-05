Цветница се превърна в общоградски празник, шествие от цветя и дървета изпълни главната улица на Велико Търново

Цветница доведе пролетта във Велико Търново с живи цветя, дървета и пеперуди, които в пъстро шествие изпълниха главната улица.

За пръв път жителите на старата столица отбелязаха пролетния празник заедно, като акцент в програмата, подготвена от Общината, бе именно шествието на усмихнати дечица с костюми и корони на цветя, придружени от техните родители. Най-активни бяха малчуганите от детските градини „Ивайло“ и „Слънчев дом“.

Голямата атракция за малки и големи бяха артистите на кокили, преобразени като пъстри пеперуди и вековни дървета, водени от нежната Пролет с цигулка в ръка. Пред сградата на Общината парада чакаше жива Орхидея с арфа, след което всички артисти на кокили танцуваха под музикален съпровод за радост на многобройните зрители, изпълнили центъра на Велико Търново. Заслугата за хубавия празник бе и на слънчевото време.

НЕ ПО-МАЛКО ХОРА ИМАШЕ И В ПАРКА „МАРНО ПОЛЕ“,

където от сутринта на пролетния базар търговци предлагаха цветя, сувенири, плетени играчки, билкова козметика, мед, бижута и какво ли не. На сцена аниматори забавляваха дечицата с игри, ревю на костюми с награди, учиха ги да играят ръченица, препитваха ги в занимателна викторина. След дефилето на главната улица артистите на кокили зарадваха и множеството в парка.

Някои от щандовете бяха с благотворителна цел. Фондация „Искам бебе“ начело с Вероника Михайлова предлагаше за продажба книги, дарени от съмишленици. „Със събраните средства от кампанията ще подпомогнем двойка от Велико Търново и общината, за да се роди поне още едно дете и да има още едно щастливо семейство“, каза за „Борба“ тя.

100 евро не достигат за екскурзията до Троян през месец май на 18 възрастни вдовици от Леденик, организирана от сдружение „Европейско развитие на Леденик“. В празнична премяна Веселина Бастиянова продаваше различни сувенири и плетени от самите баби изделия с цел набиране на нужната сума.

Много хора с добри сърца се събираха и пред щанда на благотворителната кампания „Заедно за Дарко“ в помощ на 11-годишния Дариан Сидеров. Детето страда от рядко генетично заболяване и се нуждае от скъпо лечение в Турция.

Пролетният празничен базар на Цветница продължава до 17 часа.

Ана РАЙКОВСКА

Снимки Сашка АЛЕКСАНДРОВА и Ана РАЙКОВСКА