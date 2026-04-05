Язовир „Ал.Стамболийски“ прелива със 130 куб.м./секунда

Областният управител Валентин Михайлов: „Денонощно следим обстановката, очаква се интензивно снеготопене“

Язовир Ал.Стамболийски към 8,15 ч. на 5 април прилива със 130 куб.м./ секунда, а водният стълб -80 см.

Обемът е 215, 01 млн.куб.м. Средният приток е 107 куб.м. в секунда.

Реките Янтра и Росица са покачили нивата си. Река Янтра се доближава до критичната кота, но след спирането на дъжда е започнала да спада. Край с.Каранци нивото на Янтра достигна 4 метра. Река Росица обаче в нощта срещу 5 април е излязла от коритото си и е заляла мост край Павликени.

„Няма наводнени къщи, ниви и пътища. Продължава денонощното наблюдение на водоемите, защото заради високите температури се очаква интензивно снеготопене по планинските части на региона.Уведомил съм за ситуацията и Областния управител на Русе Орлин Пенков“, коментира областният управител Валентин Михайлов.