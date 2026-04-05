Жена, ослепяла с едното око при инцидент, жали оправдателна присъда за виновника

Жена, ослепяла с едното око при инцидент, обжалва пред Окръжен съд – Велико Търново оправдателна присъда за виновника.

С присъда от 28 януари 2026 г.., Районен съд – Свищов е признал подсъдимия Васил Т. И. за невиновен в това, че на 16 април 2023 година в град Свищов, по непредпазливост причинил тежка телесна повреда на С. М. М. /жена, р. 1964г./. Вследствие на насочен към главата й удар с дървена пръчка по метална ограда от пръчката се отчупва треска, която попада в лявото око на С. М. М. и й причинява разкъсна рана на роговицата, довело до постоянна слепота на лявото око.

Първоинстанционният съд е оправдал Васил Т. И. по обвинението по чл. 133, вр. чл. 128, ал. 1, вр. чл. 128, ал. 2, пр. 2- ро, алт.1 от НК и отхвърлил предявения от С. М. М. против Васил Т. И. граждански иск за сумата от 234,79 лева / 120,05 € , представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди и сумата от 76 693,78 €, представляваща обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на подадени протест от Районна прокуратура и въззивна жалба от пострадалата.

Веселина АНГЕЛОВА