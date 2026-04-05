Зорница Коева бележи за България при равенството 2:2 с Украйна

Националният отбор на България за девойки до 17 години записа равенство срещу връстничките си от Украйна във втория си мач от европейските квалификации.

Младите „лъвици“ поведоха с голове още в началото на двубоя. Още в 9-ата минута Зорница Коева получи топката в наказателното поле и с мигновен удар с десния крак опъна украинската мрежа за 1:0. В 13-ата минута българките поведоха с 2:0 с попадение на Авена Атанасова.

Украйна WU17 успя да изравни с две поредни попадения в 25-та и 26-та минута и въпреки опитите на двата тима да стигнат до победата, равенството се запази до последния съдийски сигнал.

Крайното подреждане в групата ще зависи от изхода на последната среща между Украйна и Босна и Херцеговина на 8 април. Както „Борба“ писа с гол и асистения на Лора Василева националките ни победиха босненките с 2:0.

Пет състезателки на „Етър ВТ“ бяха в националния отбор за девойки за европейските квалификации в Босна и Херцеговина. Това са Зорница Коева, Дария Шопова, Теодора Димитрова, Лора Василева и Магдалена Димова

Срещу Украйна като титулярки играха Лора Василева, Зорница Коева и Теодора Димитрова.