15 души дариха кръв в църквата „Свети Николай“

Мъж с рядка група спаси 3 живота

15 ДУШИ СЕ ВКЛЮЧИХА В КРЪВОДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЯ ЗА ЦВЕТНИЦА В БОЛЯРСКИЯ ГРАД. Те преминаха процедурата в изнесения пункт в Неделното училище на храма „Свети Николай“.

Кампанията „Запалете свещичка, дарете живот“ по традиция се провежда всяка година на светлия християнски празник и се организира от Отделението по трансфузионна хематология и емблематичната църква, построена от майстор Колю Фичето.

Първият кръводарител в празничния ден беше мъж с кръвна група АВ положителна. По този начин само с едно даряване на животворна течност той ще помогне за спасяването на три човешки живота.

Сред дошлите да запалят свещичка в Божия дом и да дарят кръв бяха и баща и син. Таткото от години е редовен кръводарител, а на празника за първи път с него и наследникът му дари кръв.

Екипът на единствения кръвен център в областта извършваше на място в Неделното училище към храма медицинските прегледи и самото кръвовземане.

„Помощта на всеки, който се включи в кампанията, е безценна за пациентите в нужда, както и за лекарите, които се борят за спасяването на човешки животи“, споделиха организаторите от клиниката.

Допълват, че в навечерието на Великден нуждата от достатъчно резервни количества кръв е изключително важна, особено ако по време на празничните дни има пациенти, които се нуждаят от спешно кръвопреливане.

Галина ГЕОРГИЕВА