След десетилетие на режим за 15 млн. евро сменят водопроводите на най-голямото местно село

Водният режим в Ресен е проблем, който съществува повече от 14 години. Задълбочава се след 2021 година в периода на все по-сухи лета и по-малко валежи през останалите сезони.

Недоволството на хората в най-голямото село в община Велико Търново е разбираемо – трудно приемливо е в 21-ви век чешмите да спират. Политическата криза и спиралата от избори забавят и отлагат решението на проблема, по което Община Велико Търново работи – смяна на цялата вътрешна водопроводна мрежа. Решение, което е непосилно от финансова гледна точка за местната власт без подкрепа от държавата.

Правителството на ГЕРБ с премиер Росен Желязков осигурява основата за решаване на проблема – по Националната инвестиционната програма на държавата към общините село Ресен, което е най-голямото в община В. Търново, е одобрено за 15 милиона евро за подмяна на водопроводната мрежа. Още 13 милиона евро за водопроводи са осигурени за селата Беляковец и Никюп.

Проектирането на водния цикъл на Ресен започва, а целта е догодина багерите вече да копаят и да сменят старите 60-годишни тръби.

Това гарантираха кметът на Велико Търново Даниел Панов и водачът на листата на ГЕРБ-СДС за Великотърновски район проф. д-р Костадин Ангелов. И подчертаха най-важното – всеки глас на 19 април за ГЕРБ е важен, за да има национално отговорно правителство и проблемите в общините да бъдат решавани, а не затлачвани от „спасители“ и „вечни протестъри“.

„ГЕРБ показва, че има грижата за хората от селата, осигурено беше финансиране за ремонтите на училището и детската градина, за църквата, за музея в Ресен. Работим, за да има държава със здрави и стабилни институции, за да има благоприятна среда за развитие на здравеопазването, образованието, за инвестиции, работа и икономика, защото не може да живеем на заем“, каза пред хората от Ресен проф. Костадин Ангелов.

Даниел Панов припомни, че при последното правителство на ГЕРБ са осигурени пари по проектите за видеонаблюдение и модерно улично осветление във всички 36 населени места в общината, а в Ресен и още 11 от тях ще се правят и нови зелени зони.

Проф. Костадин Ангелов отново подчерта, че личната му кауза е във всяко населено място да има лекар и нормално осигуряване на лекарства за хората, какъвто е примерът със село Ресен. С подкрепата на проф. Ангелов се работи великотърновската болница да стане университетска към Варненския медицински университет и по този начин да се увеличи качеството на медицинската помощ. Активно се водят разговори с медици, които да се завърнат във Велико Търново, добрият пример са лекарите, които са си дошли от Австрия и Нидерландия, както и 37-те лекари специализанти, които учат и работят в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

„До края на годината в областния онкологичен център ще бъдат доставени най-високият клас ЯМР и ПЕТ скенер, за което помогна проф. Ангелов“, завърши инж. Даниел Панов.