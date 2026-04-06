Тревожен ръст на пациенти със сърдечна недостатъчност

ОБЩО 412 ПАЦИЕНТИ С КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ в Горна Оряховица за една година.

От клиниката отчитат тревожен ръст на случаите на лекувани по повод сърдечна недостатъчност – 283 души. Данните от Второ вътрешно отделение и интензивния сектор показват сериозен натиск върху системата и ясно очертават профила на кардиологичните заболявания в региона.

На второ място по честота са ритъмните нарушения. Те са засегнали 121 пациенти, а сред хоспитализираните има и такива с остър миокарден инфаркт. Според специалистите това потвърждава тенденцията за нарастващи усложнения при кардиологичните болести.

Наред с лечението значителна е и диагностичната дейност. За отчетения период са извършени 2114 електрокардиограми, 40 холтер-електрокардиографии, 453 ехокардиографии и 50 работни ЕКГ проби.

„Преобладаващо пациентите са възрастни хора с придружаващи заболявания – диабет, хронични белодробни болести и ставни проблеми“, коментира д-р Гинка Маринова, кардиолог и специалист вътрешни болести.

По думите й немалка част от тях не проследяват състоянието си редовно, а при някои се наблюдава липса на здравни осигуровки.

„Докато са в болницата, се опитваме да ги убедим да започнат да се осигуряват, за да могат впоследствие да разчитат на регулярна медицинска помощ“, допълва тя.

„Най-рисковите фактори за кардиологичните болести са наднорменото тегло, обездвижването и нарушената обмяна на веществата“, обобщава кардиологът д-р Атанас Ковачев.

Специалистите препоръчват редовни профилактични прегледи и консултации с личните лекари и специалисти.

Галина ГЕОРГИЕВА