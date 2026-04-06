Дарители и доброволци ремонтираха дома на баща, който сам отглежда дъщерите си

Семейство Йорданови вече се радва на уютна и спокойна среда за живот

ПРЕОБРАЗИХА ДОМА НА САМОТЕН БАЩА И ДВЕТЕ МУ ДЪЩЕРИ СЛЕД МАЩАБНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ.

Доброто дело се случи по инициатива на сдружение „Еленски бут“ и с подкрепата на Община Елена и десетки благодетели, които застанаха зад каузата. Семейството вече се радва на уютна и пълноценна среда, където заедно, с любов и сплотеност посреща всеки делник и празник.

Историята на фамилията стана публично достояние след апел за помощ, който от сдружение „Еленски бут“ отправиха малко преди Коледа м.г. Балканджийските майстори на емблематичното мезе разказаха за Венелин Йорданов и дъщерите му 16-годишната Вики и Влади – на 12 г., от Тодювци.

Майката напуска дома и семейството преди 8 години, а цялата тежест по отглеждането на децата и поддържането на къщата пада върху таткото.

В апела се търсеше помощ, тъй като бащата и момичетата са принудени да живеят в тежки условия – студ, влага, течащ покрив и липса на нормални санитарни условия.

След призива десетки хора откликват. Дарители предоставят средства, а доброволци – майстори, електротехници и ВиК специалисти, извършват ремонта безвъзмездно.

В края на инициативата от сдружението отчитат, че постигнатото е повече от първоначалната цел. Къщата в Тодювци вече не е място за оцеляване, а истински дом.

Галина ГЕОРГИЕВА