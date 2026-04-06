Горна Оряховица ще се побратимява с испанския град Михас

Бъдещото съвместно сътрудничество между Горна Оряховица и испанския град Михас обсъдиха на среща кметът на общината Николай Рашков, заместник-кметът Петя Иванова и управителят на българо-испанския културен център „Естрея” Петя Евтимова.

Предложението от страна на Община Горна Оряховица е изпратено до ръководството на Михас и е получено неговото одобрение.

Българо-испанският културен център „Естрея“ от години работи, за да популяризира българската култура в Испания. „Много сме щастливи, че ръководството на град Михас откликна изключително позитивно на изпратеното от кмета Николай Рашков и неговия екип писмо за бъдещото побратимяване. Михас е град с добре развит туризъм и се намира близо до Малага. Освен българската общност в града живеят още много националности”, сподели управителят на център „Естрея“ Петя Евтимова.

Изборът на Петя Евтимова Михас да се побратими с Горна Оряховица съвсем не е случаен, тъй като сама тя е родена тук, а семейството й живее в Долна Оряховица.

„Щастлив съм, когато успели наши съграждани милеят за града си и подкрепят желанието ни да издигаме и утвърждаваме авторитета на Горна Оряховица”, коментира кметът Николай Рашков.

Предложението за побратимяването на Горна Оряховица и Михас ще бъде гласувано на заседанието на Общинския съвет в края на април. Самото споразумение се очаква да бъде подписано официално в дните около празника на Горна Оряховица.

Ана РАЙКОВСКА