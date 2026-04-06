Калоян Димитров и Милко Блажев бележат за „Изгрев 93“ при обрата в Дебелец

„Изгрев 93“ /Царевец/ спечели гостуването на „Ботев- Дебелец“ с 1:5 и запази дистанцията от 7 точки от лидера в класирането на Елитната областна футболна група “Земеделец” /Козловец/. Срещата от 13- я кръг в шампионата започна отлично за домакините, които поведоха в резултата още в 10- ата минута. Точен за 1:0 бе Мартин Душков. Гостите върнаха попадението в 33- ата минута, с гол на Калоян Димитров и при този резултат дойде почивката. След нея футболистите от Царевец много бързо наклониха везните в своя полза. Милко Блажев се разписа във вратата на Александър Димов в 47- ата и 52- ата минути. Отново Калоян Димитров завърши атака на „Изгрев 93“ в 57- ата минута за 1:4 и окончателно реши спора в полза на гостите. Крайното 1:5 фиксира Ивайло Атанасов в 65- ата минута, след което срещата се доиграваше. Дебелчани са девети в класирането с 10 точки.