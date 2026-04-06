Къде ще спира токът във вторник, 7 април

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Димитър Благоев, ул. Борис Богданов № 3, 5, 9, ул. Христо Донев, ул. Никола Кабакчиев, ул. Иван Хаджидимитров № 9, 11, 13, ул. Емилиян Станев, ул. Йордан Вишоградски, ул. Георги Измирлиев № 1, 3, 5, 7, 9, ул. Никола Габровски № 61, 63, механа Петлето, СУ Георги Раковски, Лъки 2004 ООД,, бензиностанция Шел, автокъща Шами, фирма Мак-Дак магазин ЦБА.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Полски Тръмбеш: ОП ПОДДР И РЕМОНТ НА ОБЩ. ИМУЩ. ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ул. Първи май от №3 до №16 и ул. В. Априлов.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Полски Тръмбеш: ул. Улищна №38 и №40, ул. Одрин от №15 до №28, ул. Одрин от №15 до №23, ул. Дунав от №24 до №28 и ул. Берон №36.

На 07.04.2026 г., от 9:30 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Свищов: района на местност Ненова шатра, Булгартрансгаз ЕАД, лозята над с. Българско Сливово, с. Драгомирово, гарата на с. Ореш и Стрелбището до с. Ореш, с. Овча Могила, с. Морава, с. Българско Сливово, СОВАТА ЕАД, с. Горна Студена, с. Алеково, село Александрово, западния стопански двор на с. Козловец.

На 07.04.2026 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов – част от с. Драгомирово.

На 07.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Сухиндол и БКТП ФЕЦ Панацея.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Велико Търново – Пречиствателна станция Велико Търново, Екарисаж, Елит Мес Минев -Родопа-В.Т.ООД, Кожа база, бензиностанция Петрол на изхода за с. Самоводене МАНАСТИР СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД СОФИЯ ФРАНС АУТО – В. ТЪРНОВО ООД. Община Велико Търново – с. Беляковец.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново – с. Самоводене и с. Хотница. Фирмите в региона: ИНА ЕТ, ЕТ ВАСИЛЕНА-ЙОРДАНКА КОМИТОВА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИЗВОР – 1873, ДАНИЕЛА – 2013 ЕООД, ЦЕНТРАЛ 94 ООД, СУЗИ-24 ДИМИТРОВИ ООД, КМЕТСТВО САМОВОДЕНЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕТ ЮВЕНТА – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, РОСА ООД, ИКОМ СЪРВИЗ АД, АНИРА ЕООД, ВИКТОРИЯ 2011 ЕООД, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕТ ЮВЕНТА-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, ЕТ ЛЮБОМИР КОВАЧЕВ, ЕТ ДЕНСИ-ВАНЯ КИРОВА, ЕООД ЕДЕЛВАЙС-59, ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ EТ ФРИГО-, ЕТ МАРИЯ ХАРАЛАМБИЕВА-МАНЕВА, РАФИ 75 ЕООД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ЕТ МИКРОН-99- ИВАН ГАДЖАЛОВ, ИКОМ СЪРВИЗ АД, КРИГО 2012 ЕООД, К3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕТ ВОДОЛЕЙ-67- ЕМИЛ ГУЖЕВ, ЗК СИЛА 95, АКТИВ ФАРМ ЕООД, ИКОМ СЪРВИЗ АД, ПЛАМА 2009 ЕООД, ИНКОВ ЕООД, ГАНЦ БГ ООД, БУЛПАРК ВТ ООД, НЕСТО ЕООД, СЪНИ ТУРС ООД, ЕТ ХИНО-ГЕОРГИ ХИНОВ, ЕТ КРАСИМИРА ПУЗДРЕВА, ВЕГЕТАРИАНА – ЕЛЕНА ЕООД, ПЕНЕВ ЕООД, РЪН ТРАНС ООД, РЪН ТРАНС ООД, ТРАНС ПИЙК ЕООД, АЛВА ПЛЮС ООД, ХИЛДО КАТ, ЕООД УАЙТ ХЕД, СЪНРАЙЗ 2022 ЕООД, КАСТ ЕООД, МИНАС-НАЦИОНАЛ ЕООД, СТРЕЛА-92 ВТ ООД, ВИК ЙОВКОВЦИ ООД.

На 07.04.2026 г., от 8:00 ч. до 9:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица, с. Първомайци – ул .Отец Паисий Хилендарски, ул. Васил Левски и пл. Съединение. Фирми: ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ДИВНА КЕЙКС ООД, СИТ 70 ЕООД, МЕДИА ПОИНТ ЕООД В.ТЪРНОВО, ППК РОСИЦА – ПОЛИКРАИЩЕ, ПЕТРОЛ АД и КМЕТСТВО ПЪРВОМАЙЦИ, ДП РВД (засечник с. Самоводене), Ретранслаторна кула Виваком местност Горни лозя с. Самоводене, ТД Държавен резерв с. Поликраище.

На 07.04.2026 г., от 8:00 ч. до 9:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица, с. Първомайци – ул. А. С. Пушкин, ул. Райна Княгиня, ул. Ал. Батенберг от №125 до №139 и от №160 до №180, ул. Ал. Стамболийски, ул. Асен Разцветников, ул. Бузлуджа, ул. Витоша, ул. Георги Бенковски, ул. Любен Каравелов, ул. Мизия, ул. Опълченска от №1 до №5, ул. Хаджи Викентий, ул. П. Волов, ул. Св. Иван Рилски, ул. Софроний Врачански, ул. Тракия, ул. Янтра. Фирми: ТД ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ с. Поликраище.

На 07.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Ниш № 6 и № 8, ул. Филип Тотю № 20 – ОУ БАЧО КИРО.

В периода 07.04.2026 г. – 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица, с. Правда – абонатите захранени от СТП 3 /Стоп.двор/ Правда.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Елена: с. Зеленик, с. Игнатовци, с. Мийковци, с. Духлевци, с. Горни Танчевци, с. Топузи, с. Николчовци, с. Буйновци, с. Кожлювци, с. Шубуци, с. Веселина, с. Бейковци, с. Райновци, с. Папратлива, с. Тодювци, с. Кантори, с. Карандили, с. Дуковци, Мирчевци, с. Багалевци, с. Садината, с. Драгийци, с. Драгановци, с. Киревци, с. Добревци, с. Дрента, с. Баждари, с. Дудевци, с. Ливадките, с. Пейковци, с. Горни край.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 9:45 ч., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Елена: с. Синжирци, с. Майтанеци, с. Ганевци, с. Пърчевци, с. Усои, с. Горни Геновци, с. Драганосковци, с. Новачкини.