Кметът инж. Емануил Манолов събра кандидатите за депутати от Павликенския край

Кандидати за народни представители, които са родом от Павликенския край, избрали са да живеят постоянно в него или да работят, се събраха на среща в Община Павликени по покана на кмета инж. Емануил Манолов.

Подобен формат дискусия се организира за първи път, но кметският екип предвижда такива срещи да има и занапред. Целта беше да бъдат запознати участниците в предизборната кампания със специфични проблеми на региона, но и с проблеми, с които всички общини в България се сблъскват от години. Без значение на кое място в съответната листа са, павликенчани в листите могат да бъдат застъпници за важните местни каузи, смята Манолов.

Общо 15 личности в осем от листите на партии и коалиции са свързани с Павликенския регион. Всички те бяха поканени на срещата. В дискусията се включиха заместник-кметовете инж. Албена Петрова и инж. Анастасия Вачева, както и секретарят на Община Павликени Румянка Гавраилова.

Според кмета най-големият проблем в общината е водоснабдяването, а не по-малко важни са трасетата на магистралите и преминаващите тежкотоварни превозни средства, които трошат улиците в града и селата по техния маршрут, за който няма алтернативни трасета. Задълбочават се демографските проблеми. За всички тях следващото Народно събрание и изпълнителната власт ще трябва да намерят решения.

Всеки от кандидатите представи себе си и своите каузи. Сред тях са важни теми като опазването на околната среда, борба с нерегламентираните сметища, запазването на общинската болница, рехабилитацията на водопроводни мрежи и др.

На срещата събеседниците дълго говориха и по темата за финансова децентрализация. „От години общините настояваме част от постъпленията от данъците върху доходите и ДДС да остават в общините, в които са събрани. Това би означавало да разполагаме с повече средства, с които да изпълним важните приоритети на местно ниво”, смята местната власт в Павликени.

Сред останалите теми беше състоянието на напоителните канали, които имат огромно влияние и за оросяването на дренажните полета и водоснабдяването на селата.

Кметът Манолов подчерта и спешната нужда от изготвяне на нови кадастрални карти за населените места. Някои от тях са с планове от 1918 г. и са в много лошо състояние. За изготвянето им Общината настоява от поне 10 години, като не е по силите й сама да финансира тази дейност. Единствено за град Павликени има изготвена нова кадастрална карта и процесът отне над 4 години.

Важността на пощенските клонове и нуждата от реформа в тях, за недостатъчния брой инспектори в РЗИ и РОСВ, за ниското финансиране на читалищата и ограничените средства за цялостни ремонти на сградния фонд също бяха тема на разговор.

Инж. Манолов заяви нуждата да има втори дежурен екип на Спешна помощ, както и втори екип в пожарната. За острия проблем Общината сигнализира от години, а наскоро с декларация излезе и Общински съвет – Павликени.

В края на срещата градоначалникът припомни на кандидатите, че традиционно в селищата от община Павликени партиите не водят плакатни войни. Призова ги да запазят добрия тон в кампанията и да използват 16-те точки, които са определени за разлепване на плакати. Забранено е да се лепи върху кутиите на електроразпределителното дружество, както и върху контейнерите за сметосъбиране. До седем дни след края на кампанията всяка партия или коалиция трябва да изчисти разлепените от нея плакати.

Ана РАЙКОВСКА