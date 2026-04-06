Кон нахапа 43-годишна жена 

43-годишна жена от Килифарево е нахапана от кон. В събота сутринта в полицейското управление във Велико Търново е получен сигнал за нападната и наранена от кон жена в Килифарево.

При разследването на случая се оказало, че потстрадалата е с психично заболяване. Тя живеела в къща в покрайнините на града, а за нея се грижели родителите и. В злополучния ден те я оставили за кратко без надзор и жената излязла от дома си. На близката поляна бил пуснат свободно на паша кон. Вероятно жената се е приближила до животното, раздразнила го е и то се е нахвърлило върху нея. В същия момент съсед чул писъци, видял как коньт тъпче с копита жертвата и се притекъл на помощ. Успял да усмири жребецът и подал сигнал на телефон 112. На мястото на инцидента пристигнали полиция и линейка.

Пострадалата незабавно е откарана в Спешна помощ с фрактура на подбедрица и други наранявания. След оказана й помощ е освободена за домашно лечение.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, собственика на животното. Той споделил, че конят му не е агресивен и никога не е нападал преди човек.

По случая се води досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА