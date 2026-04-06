Неправоспособен младеж с нерегистриран мотоциклет опита да се изплъзне от полицаи

Неправоспособен водач на нерегистриран мотоциклет, опитал да осуети полицейска проверка. В петък вечерта в с. Ново село служители на Пътна полиция предприели проверка на мотоциклет, без поставена регистрационна табела.

Водачът не реагирал на подадения светлинен и звуков сигнал, ускорил скоростта и напуснал мястото.

Той бил последван от полицейския автомобил и спрян.  Установено е, че  мотоциклетът е управляван от 18-годишен неправоспособен от същото село. В хода на проверката е изяснено, че превозното средство не е регистрирано по установения ред. По случая е започнато бързо производство. 

