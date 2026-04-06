Община Лясковец спечели проект за над 378 000 евро за подкрепа на млади таланти

Проект на Община Лясковец за създаване на условия за развитие на талантите на децата и учениците чрез извънкласни дейности одобри МОН.

Той е наречен „Талантите на Лясковец“ и се финансира по Програма „Образование“ 2021-2027. Стойността му е 378 018,56 евро и е оценен с 95 точки при максимални 100, уточни за „Борба” кметът Васил Христов.

Проектът предвижда обучения и занимания в направленията изкуства, спорт, чужди езици и технологии, които да допринесат за разширяване на възможностите за личностно развитие и изява на младите хора. Сред ключовите елементи е разработването на пилотна образователна програма по безопасност на движението, базирана на STEM подход и обучение чрез роботи. Програмата предвижда практическо обучение на децата чрез интерактивни технологични решения и симулации, което я прави иновативна за образователната практика в България.

От Общината са убедени, че децата на Лясковец и селата са страхотни и нищо не бива да ги спъва по пътя към успехите им.

Ана РАЙКОВСКА