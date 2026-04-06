Превръщат два общински имота в ракетни площадки за защита от градушки

Новите пунктове ще разширяват периметъра на противодействие срещу леден дъжд над земеделски ниви

ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕДОСТАВЯ ДВА СВОИ ИМОТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“. Парцелите ще се използват за обособяване и изграждане на ракетни площадки за противоградова защита.

Терените се намират в землищата на селата Овча могила и Червена. Ще се ползват за протекция от леден дъжд в срок от 10 години след решение на Общинския съвет в крайдунавския град.

До предоставянето на имотите се стига след проведени срещи между местната власт и представители на агенцията по инициатива на кмета д-р Генчо Генчев.

Според договорите за управление на имотите от ведомството нямат право да ги преотдават или да ги ползват съвместно с трети лица без съгласието на Общината.

Агенцията също така се ангажира да ги стопанисва и да заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с използването на имотите.

Изграждането на новите ракетни площадки е стратегическа стъпка с ключово значение за сигурността на регионалния агросектор. Благодарение на новите обекти за борба с градушките, местните земеделци ще имат по-надежда защита на реколтата, а рискът от унищожаване на посевите се свежда до минимум. По този начин ще се гарантират също доходите на стопаните и наличието на местното производство.

Галина ГЕОРГИЕВА