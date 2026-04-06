Община Свищов разширява защитата срещу градушки в подкрепа на местните земеделци

След проведени срещи и разговори, инициирани от кмета на Свищов д-р Генчо Генчев, Общината предостави безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (ИАБГ) два недвижими имота, общинска собственост, за обособяване и изграждане на ракетни площадки за противоградова защита. Имотите се намират в землищата на селата Овча могила и Червена и се предоставят, в изпълнение на Решение на Общински съвет – Свищов, за срок от 10 години.

Според договорите за управление на имотите ИАБГ няма право да ги преотдава или да ги ползва съвместно с трети лица без съгласието на Общината и се ангажира да полага грижа на добър стопанин, като се задължава да заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с използването на имотите.

Изграждането на новите ракетни площадки е стратегическа стъпка с ключово значение за сигурността на регионалния агросектор. С този акт община Свищов за пореден път доказва, че подкрепата за местните земеделци е сред нейните основни приоритети.

Основните ползи от реализирането на проекта включват:

Надеждна защита на реколтата: Разширяването на обхвата на противоградовата защита ще сведе до минимум риска от унищожаване на земеделски култури при екстремни метеорологични условия;

Икономическа стабилност: Чрез превенция на щетите се гарантират доходите на стопаните и се запазва конкурентоспособността на местното производство;

Дългосрочно партньорство: Предоставянето на терените за период от 10 години осигурява устойчивост на системата за защита и спокойствие за целия селскостопански сектор в района.

Това сътрудничество между местната власт и държавната агенция показва активната роля на Общината като добър стопанин, който не само стопанисва ресурсите си отговорно, но и създава реални условия за развитие на модерно и защитено земеделие.

