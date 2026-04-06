Петър Петров стартира за България при победата над Грузия

Нападателят на “Етър ВТ” Петър Петров бе титуляр за националния отбор на България U16 в днешната среща с Грузия, спечелена драматично със 7:5 (в редовното време 2:2) след изпълнения на дузпи.

Петров започна в стартовия състав с №18. В първата среща великотърновският талант отбеляза победното попадение срещу Косово за 1:0.

Двубоят започна по-добре за състава на Грузия, който откри резултата още в 10-ата минута. Българският тим реагира бързо и в 20-ата минута получи възможност да изравни от дузпа, но Калоян Недев пропусна от бялата точка. Грузинците продължиха да бъдат опасни и в 31-ата минута бяха близо до второ попадение, но отлична намеса на българския вратар запази минималната разлика. Все пак в 43-ата минута грузинците удвоиха преднината си, оттегляйки се на почивка при 0:2.

След паузата селекционерът Светослав Петров предприе промени, които дадоха бърз ефект. Още в 47-ата минута Александър Сираков намали резултата и върна надеждите на българския тим. До края на срещата „лъвчетата“ наложиха сериозен натиск и в дълбокото добавено време стигнаха до изравняване. В 95-ата минута след поредното центриране пред вратата отново Сираков бе точен, оформяйки крайното 2:2 и пращайки мача към изпълнение на дузпи.

При ударите от бялата точка за определяне на краен победител българските футболисти показаха железни нерви и реализираха всичките си пет изпълнения. При 3:3 при дузпите грешка на грузинския състав при четвъртото изпълнение се оказа решаваща, като вратарят ни Максим Милчев спаси и донесе победата на България, след като българите вкараха и петата си дузпа и изтръгнаха победата с 5:3 (общо 7:5). Така младите национали записаха ценен успех в турнира и демонстрираха характер, обръщайки развоя на мача след изоставане от два гола.