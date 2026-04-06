Пълен комплект медали и място в Топ 5 за „Катана“ на Национална купа “Верея”

На пето място в отборното класиране на 37- ото издание на Национална купа “Верея” по киокушин карате се класира „Катана“. Великотърновският клуб участва с петима състезатели, които демонстрираха висока дисциплина, боен дух и отлична подготовка в оспорвани двубои.

Златни медали спечелиха Милен Дългичев– юноши младша възраст, до 60 килограма и Наталия Топалова – девойки старша възраст, също до 60 кг.

Вицешампион стана Валентин Хаджистоев при юноши старша възраст, в категория над 70 килограма.

С бронзово отличие от Стара Загора се завърна Никол Тодорова – девойки младша възраст, до 55 кг.

“Въпреки по-малкия брой състезатели, с които участвахме се наредихме сред водещите клубове на турнира, което подчертава ефективността на подготовката и нивото на бойците ни. Представянето в Стара Загора е още една стъпка напред за клуба, който продължава да се развива и да утвърждава присъствието си на националната киокушин сцена. Поздравления за всички състезатели за достойното представяне!“, коментира старши треньорът Сенсей Самир Мутишев.